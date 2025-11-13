В Махачкале произошло массовое отравление

Роспотребнадзор Дагестана приостановил работу кафе «Олива» на фоне 14 случаев пищевого отравления в Махачкале. Причиной кишечной инфекции стал сальмонеллез, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, случаи с отравлением были зарегистрированы с 12 по 13 ноября. Пострадали шесть детей и восемь взрослых.

«В ходе санитарно-гигиенического обследования выявлены многочисленные и грубые нарушения требований санитарного законодательства. От пострадавших и из пищевой продукции выделен возбудитель сальмонеллеза. Деятельность объекта приостановлена», — пояснили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что деятельность объекта приостановлена, помещения опечатаны, готовится иск о принудительной ликвидации деятельности индивидуального предпринимателя.

В прокуратуре Дагестана заметили, что проводится проверка. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года 10 жителей Махачкалы обратились с признаками отравления в медицинское учреждение после употребления пищи в кафе «Олива». Исследования показали, что у всех пострадавших сальмонеллез.