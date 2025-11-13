В Венгрии женщина похитила младенца, когда его мать отошла по делам

Жительница Будапешта едва не лишилась ребенка, поверив лжесотруднице благотворительного фонда. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на местные СМИ.

За несколько дней до инцидента 31-летняя женщина встретилась с матерью младенца и предложила вещи для ребенка, а также аптечные талоны.

Позже она пришла к семье домой и заявила, что родительница может забрать желаемое в соседнем доме, а сама женщина тем временем может посидеть с детьми.

Мать согласилась, но, вернувшись спустя 20 минут, не обнаружила дома ни женщину, ни своего ребенка. «Благотворительница» тем временем похитила младенца и понесла его к себе домой.

Спустя непродолжительное время она заявила своим родственникам, что не хочет оставлять ребенка и позже передала его медикам. Через два дня она снова встретилась с матерью пострадавшего, похитительницу задержали.

«Я не могу иметь детей, поэтому я украла новорожденного, но уже жалею об этом», – рассказала женщина, когда ее спросили о мотивах.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они также ожидают результаты психиатрической экспертизы, которые могут повлиять на наказание.