Жительницу Алтайского края будут судить за заказ убийства бизнес-партнера — она просила похитить мужчину и залить его бетоном в погребе. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

В ведомстве уточнили, что у женщины скопился многомиллионный долг перед ее бизнес-партнером, предпринимателем из Поспелихинского района. После того, как жительница Алтайского края обманом завладела недвижимостью партнера, и он обратился в суд, женщина решила организовать его похищение и убийство.

— С данной целью она обратилась к двум знакомым, пообещав за содеянное выплатить денежное вознаграждение. Кроме того, женщина разработала план, согласно которому деловой партнер должен был быть похищен, а затем, принудив его подписать отказ от всех финансовых претензий, исполнителям необходимо было его убить, а тело сокрыть в погребе и залить бетоном, — говорится в сообщении.

Во время похищения вмешались полицейские и задержали убийцу, благодаря чему мужчине удалось выжить, передает Telegram-канал ведомства.

