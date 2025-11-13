Подростки избили 13-летнюю девочку возле школы под Красноярском

В Красноярском крае подростки избили свою сверстницу возле школы. Об этом стало известно Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел во дворе средней школы №3 в поселке городского типа Березовка, когда 13-летняя девочка, находящаяся на домашнем обучении, привела свою сестру на уроки. Их мать боится, что виновные могут избежать наказания.

Директор учреждения Антон Бекетов заявил, что узнал о произошедшем от следователей, которые затребовали записи с камер видеонаблюдения. Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства ЧП. Дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

До этого девушки-подростки зверски избили сироту в Биробиджане и попали на видео. Несовершеннолетние наносили ей множественные удары ногами. Все это происходило на глазах у младшеклассника и попало в объектив камеры. Отмечается, что обе нападавшие ранее уже участвовали в уличных драках и состоят на учете.