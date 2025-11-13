Стали известны подробности операций Митрошиной на 115 млн рублей

Свидетели раскрыли детали деятельности блогера Александры Митрошиной, в частности, рассказали о проведенных операциях с недвижимостью на общую сумму свыше 115 млн рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

© Соцсети

Источник заметил, что сестра предпринимательницы действовала по доверенности, представляя ее интересы в ходе сделок. Так, летом 2023 года она участвовала в организации продажи квартиры в Москве на Краснопресненской набережной за 55 млн рублей, в то время как Митрошина находилась в ОАЭ.

В дальнейшем родственница принимала участие в процедуре расторжения договора долевого участия в строительстве апартаментов на Большой Дмитровке, что позволило вернуть 60,2 млн рублей, ранее перечисленных застройщику.

Собеседник телеканала уточнил, что сестра Митрошиной не располагала информацией о возможных противоправных намерениях. В связи с этим на процессе она проходит как свидетельница.

Покупатель объекта недвижимости отметил, что перед заключением сделки инициировал видеозвонок с самой Митрошиной, в ходе которого блогер подтвердила свое намерение продать объект.

Напомним, что уголовное дело в отношении блогера было возбуждено 24 января 2025 года. По данным следствия, уклоняясь от выплаты налогов, Митрошина получила свыше 127 млн рублей за период с 2019 по 2022 год.

7 марта блогер была задержана в аэропорту в Сочи по делу об отмывании денег. Утром 8 марта ее доставили в Москву на допрос в СК РФ.

1 ноября в пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что уже утвердили обвинительное заключение по делу Митрошиной.