Украинка устроила конфликт с ножом в польском поезде

Гражданка Украины устроила конфликт в поезде в Польше, угрожая проводнику ножом и распевая гимн Украины. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

© Газета.Ru

Согласно опубликованным данным, инцидент начался с проверки билетов, когда женщина сначала оскорбила проводника, а затем достала нож. В ходе конфликта она также рассказала, что оружие предназначалось ее мужу, который отобрал у нее ребенка.

Конфликт был прекращен, когда один из пассажиров сбил женщину с ног тяжелым чемоданом.

9 ноября агентство Bloomberg писало, что поддержка беженцев с Украины в Польше ослабевает на фоне роста антиукраинских настроений в польском обществе. По данным издания, президент Польши Кароль Навроцкий сомневается в необходимости принятия Украины в НАТО и Евросоюз. Он и его соратники из партии «Право и справедливость» недовольны тем, что украинские беженцы получают социальные пособия вне очереди.