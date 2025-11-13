Избивший учителя в московской школе оказался профессиональным боксером

В Москве отец-спортсмен избил учителя в школе, где учится его сын. Об этом сообщает MSK1.ru.

По словам одного из свидетелей, 40-летний родитель является профессиональным боксером. Во время конфликта он нанес 61-летнему учителю несколько профессиональных ударов. Педагог серьезно пострадал.

«Он пролетел метра три, упал на пол и ударился головой», – говорится в публикации.

Учитель поднялся, после чего агрессивный мужчина стал снова нападать на него. Чтобы защитить пострадавшего, в конфликт пришлось вмешаться его коллегам.

Как рассказали другие учителя, он является опытным педагогом, с которым хорошо ладят дети.

Об инциденте стало известно после публикации в Telegram-канале департамента образования столицы. По словам представителей ведомства, отец пятиклассника напал на учителя, после чего в учреждение приехали медики и полицейские. Последним предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.