Избивший учителя в московской школе оказался профессиональным боксером

В Москве произошел конфликт между отцом пятиклассника и пожилым учителем. 40-летний мужчина, профессиональный спортсмен, набросился на 61-летнего педагога и нанес ему ряд сильных, выверенных ударов, пишет портал MSK1.ru.

Инцидент произошел в четверг, 13 ноября, в школе на северо-востоке Москвы.

«Папа ученика профессиональными боксерскими движениями нанес несколько ударов учителю, от которых он пролетел метра три, упал на пол и ударился головой. После этого мужчина не остановился, когда учитель встал, он продолжил на него нападать. Другим учителям пришлось защищать коллегу», — отметил очевидец.

Учителя школы, в которой произошел конфликт, заметили, что пострадавший — пожилой, опытный учитель, к которому хорошо относятся дети. Коллеги его охарактеризовали только положительно.

В московском департаменте образования и науки подтвердили факт инцидента и рассказали, что в учебное заведение были вызваны скорая помощь и полиция.

«С родителем будут разбираться правоохранительные органы. Школа проведет внутреннее расследование», — уточнили в пресс-службе департамента.

Чиновники подчеркнули, что эпизоды такого рода не должны замалчиваться, а в системе образования нет места насилию.

Напомним, что накануне десятиклассник избил учительницу из-за тетрадей. Женщине потребовалась срочная госпитализация.