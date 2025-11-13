Глава Карелии отреагировал на крушение военного самолета в республике

Экстренные службы выдвинулись к месту крушения военного самолета в Прионежский район Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

«Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения», — написал он.

По данным Минобороны РФ, истребитель Су-30 разбился в Карелии во время учебно-тренировочного полета. Оба находившихся на борту пилота получили несовместимые с жизнью травмы, отметили в ведомстве.

Как писал Telegram-канал SHOT, инцидент произошел неподалеку от городского аэропорта — истребитель упал в лесном массиве.

В октябре самолет МиГ-31 разбился в Липецкой области, однако экипаж успел катапультироваться, летчики не пострадали. Авария произошла при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта.