Минобороны сообщило о крушении Су-30 в Карелии

В Минобороны прокомментировали крушение Су-30 в Карелии
В Карелии потерпел крушение российский истребитель Су-30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Согласно информации ведомства, самолет упал при выполнении тренировочного полета. Экипаж самолета погиб. Уточняется, что крушение произошло в безлюдном районе, а на самолете не было боекомплекта.
«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — рассказали в Минобороны.