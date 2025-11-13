Минобороны сообщило о крушении Су-30 в Карелии

В Карелии потерпел крушение российский истребитель Су-30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Согласно информации ведомства, самолет упал при выполнении тренировочного полета. Экипаж самолета погиб. Уточняется, что крушение произошло в безлюдном районе, а на самолете не было боекомплекта.