В Карелии упал военный самолет

Прионежском районе в Карелии потерпел крушение российский истребитель. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации издания, крушение произошло в районе аэропорта Петрозаводска. Отмечается, что истребитель упал в лесу — в данный момент к месту крушения едут экстренные службы. Источник сообщает, что упавший самолет — истребитель Су-27.

По информации Telegram-канала «112», разбившийся самолет — истребитель Су-30. Кроме того, источник сообщает, что в результате крушения погибли два члена экипажа.