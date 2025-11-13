В Ставрополе голый мужчина гулял по крышам гаражей

Ставропольцы заметили мужчину без одежды, который бегал по крышам гаражей. Об этом сообщает "В курсе". Жители дома на улице Ленина обратили внимание на неизвестного мужчину. По их словам, незнакомец пролез через колючую проволоку, стал бегать по гаражам. Затем мужчина поднялся на елку и вскарабкался на высоту пятого этажа. К моменту, когда он повис на ветках, прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Последние просили его слезть, однако в итоге мужчина упал. После этого мужчину задержали полицейские. По данным СМИ, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. После общения с правоохранителями его передали медикам "для дальнейшей работы". До этого в Луганске заметили женщину без одежды, которая гуляла недалеко от дороги. Местные жители вызвали полицию и медиков. Предполагалось, что ее выгнали из дома. Позже стало известно о том, что она состоит на учете в местной психоневрологической больнице. Полицейские передали ее медикам.