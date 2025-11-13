Задержан начальник компании, ответственной за обрушение комплекса «Снежком»

Задержан начальник строительной компании, которая занималась демонтажем горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске — ранее там произошло частичное обрушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Отмечается, что задержанного подозревают в нарушении правил безопасности. При этом, подозреваемый уже полностью признал вину. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан начальник строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса в г. Красногорске. Он подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). В настоящее время с задержанным работают следователи», — рассказали в СК.

Уточняется, что в ходе расследования дела вскрылся факт нарушения компанией правил демонтажа зданий. Ответственность за нарушение была возложена на начальника строительного участка.

Ранее при демонтаже комплекса «Снежком» в Красногорске произошло частичное обрушение — огромная бетонная глыба упала с одной из башен.