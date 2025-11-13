Работа кафе в Махачкале приостановлена после отравления 14 человек

Работа кафе в Махачкале, едой из которого отравились 14 человек, приостановлена, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.

© телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

"Деятельность объекта приостановлена, помещения опечатаны, готовится иск о принудительной ликвидации деятельности индивидуального предпринимателя", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что случаи с отравлением были зарегистрированы с 12 по 13 ноября. От заболевших и из пищи был выделен возбудитель сальмонеллеза.

Согласно данным правоохранительных органов, как стало известно РИА Новости, речь идет о кафе "Олива". Уточняется, что в мае заведение уже закрывали после отравления 10 человек едой, доставленной по заказу. Тогда были выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства.

Об отравлении 14 человек, включая 6 детей, стало известно 13 ноября. Все пострадавшие были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Их состояние оценивалось как стабильное.

По данным СУ СК РФ по Дагестану, все заболевшие употребляли продукцию в одном из кафе в Махачкале. Следователями была организована проверка.