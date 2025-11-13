МЧС: в Крыму нашли и обезвредили снаряд и ручную гранату времен ВОВ

Крымчане во время строительных работ в селе Ищунь Красноперекопского района обнаружили предметы, похожие на боеприпасы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

© МЧС России

Прибывшие на место пиротехники установили, что находки являются артиллерийским снарядом и ручной гранатой времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности.

К пиротехническим работам привлекались шесть сотрудников МЧС России и две единицы спецтехники.

3 сентября в Санкт-Петербурге в трех разных местах тоже нашли снаряды времен ВОВ. Группы разминирования выезжали для обследования потенциально опасных находок в Приморском, Московском и Петродворцовом районах.

На Собственном проспекте в Петергофе была обнаружена 50-миллиметровая минометная мина, на строительной площадке на Пулковском шоссе — 152-миллиметровый артиллерийский снаряд, а в Удельном парке — 82-миллиметровая минометная мина. Специалисты изъяли все боеприпасы и вывезли их для уничтожения в условиях полигона. Взрывотехники подтвердили подлинность и опасность найденных предметов.