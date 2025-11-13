Бывшему свердловскому вице-губернатору продлили арест

Суд в Челябинской области до 15 февраля 2026 года продлил меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Продлили арест до 15 февраля", - сказала собеседница агентства.

Чемезов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

25 сентября губернатор региона Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. 29 сентября Чемезов был вызван на допрос, после чего его задержали.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, а также и сам Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.