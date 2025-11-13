Массовое отравление произошло в Махачкале

В Махачкале люди массово отравились после посещения точки общепита. В СК по Республике Дагестан в четверг сообщили о том, что по факту массового отравления жителей проводится доследственная проверка.

Согласно сообщению ведомства, в среду в больницы города Махачкалы обратились граждане с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди госпитализированных, уточняется в публикации, оказались и несовершеннолетние. При этом, точное число пострадавших еще устанавливается.

- Проведенным эпидемиологическим расследованием установлено, что все пострадавшие накануне употребляли пищу в одном из объектов общественного питания, расположенном в Махачкале, - говорится в публикации.

По результатам проверки, добавили в СК, будет принято процессуальное решение.