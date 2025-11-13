Задержан напавший на школьницу в Тыве педофил

Полиция Тывы задержала мужчину, который на улице повалил на землю и поцеловал школьницу. Ему грозит до 20 лет колонии, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным телеканала, подозреваемый — 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в Кызыле. Ранее не судим.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В правоохранительных органах заметили, что горожанин не оказал сопротивление при задержании. Сейчас с ним работают следователи.

Девочка после случившегося психологически чувствует себя нормально. Она продолжает посещать школу.

Ранее сообщалось, что полиция начала поиски педофила, напавшего на школьницу.