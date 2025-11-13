Дело экс-мэра Сочи в ближайшее время направят в прокуратуру

Материалы уголовного дела в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины Копайгородской, обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности, в ближайшее время передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-главы Сочи Иван Миронов.

"Сегодня наш подзащитный и другие адвокаты подписали протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела, который в ближайшее время будет передан для утверждения обвинительного заключения, а затем и в суд для дальнейшего рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело Копайгородских насчитывает 74 тома.

Следователи в середине августа предъявили в окончательной редакции обвинение Копайгородскому и его супруге, тем самым заявив фигурантам о завершении по их делу следственных действий. Третьим фигурантом проходит помощник Копайгородской - Александр Пасунько.