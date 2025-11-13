Под Тюменью загорелся частный дом

В седьмом часу вечера в Тюмени произошел пожар в частном секторе на улице Ленинградской. По информации Главного управления МЧС России по Тюменской области, горела кровля одноэтажного дома, огонь перекинулся на соседнюю постройку. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

«Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось предотвратить дальнейшее распространение огня», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

В ликвидации пожара участвовали 20 сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области и 5 единиц техники. Информация о пострадавших не сообщается.