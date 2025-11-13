В школе на северо-востоке Москвы отец ученика пятого класса напал на учителя, пострадавшему вызвали скорую помощь.

Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

«В школу вызваны скорая помощь и полиция. С родителем будут разбираться правоохранительные органы, школа проведет внутреннее расследование», — говорится в Telegram-канале департамента.

