Учительница из Приморья заклеивала детям рты скотчем и била стулом

В Артеме, Приморский край, учительницу одной из местных школ обвинили в недопустимом поведении по отношению к ученикам. Инциденты, вызвавшие возмущение родителей, были запечатлены на видео, опубликованном в Telegram-канале Baza.

© Вечерняя Москва

На записях с камер, установленных в классах, о которых женщина ко всему прочему знала, видно, как она заклеивает рот одному из учеников скотчем. Также на кадрах зафиксировано, как педагог берет стул и несколько раз слегка бьет школьника по голове.

По информации канала, в родительском комитете отметили, что семиклассники боятся посещать уроки математики, которые ведет эта учительница. Уточняется, что делом заинтересовались в местной прокуратуре.

Периодически и сами ученики бросаются на преподавателей. Днем ранее десятиклассник из московской школы напал на учительницу русского языка и литературы после того, как она забрала его тетрадь, не позволив дописать классную работу. Инцидент произошел прямо во время урока.

На следующий день после инцидента председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход проверки, которую инициировали после нападения школьника на учительницу в Москве.