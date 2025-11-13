«Граждане СССР» в Чувашии получили сроки за экстремизмм

Двое сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР» (организация запрещена в России) в Чувашии приговорены к условным срокам за экстремистскую деятельность и призывы к насилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ республики.

«Одному из злоумышленников назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Второй осужден на 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запрещено в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете», - отметили в главке.

Как установило следствие, обвиняемые считали себя «гражданами СССР», пропагандировали радикальные взгляды в интернете, в частности, размещали материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий по национальному признаку. В итоге суд признал их виновными в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

4 октября организатора ячейки «Граждан СССР» в Санкт-Петербурге отправили в психбольницу. Женщина неоднократно организовывала видеоконференции для участников, распределяла роли и обязанности среди них, а также хранила документы организации. Кроме того, фигурантка управляла страницами организации в социальных сетях и привлекала новых участников.