Mash: москвичка, которая забила молотком 6-летнего сына, страдала ипохондрией

В Москве женщина забила молотком и зарезала своего шестилетнего сына, а потом попыталась убить себя. Подозреваемую госпитализировали, следователи разбираются в произошедшем, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета. По предварительным данным, 12 ноября 2025 года в квартире на улице Академика Анохина нашли тело шестилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями и другими повреждениями (характер травм не раскрывается). "Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать, которая в настоящее время доставлена в медицинское учреждение, после того как пыталась покончить с собой", — сказано в сообщении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело за убийство малолетнего. "В ближайшее время следствием будет назначена судебная экспертиза для проверки психического здоровья женщины", — добавили в СК. Подробности случившегося Telegram-канал SHOT пишет, что 37-летняя Ксения с 2022 года нигде не работала, фактически она была домохозяйкой и смотрела за маленьким сыном. Вечером 12 ноября ее муж и отец убитого, как обычно, вернулся с работы. В квартире он увидел тело сына в луже крови и свою супругу без сознания. Telegram-канал Mash выяснил, что перед убийством мать выпила какие-то таблетки. После этого она якобы несколько раз (вероятно, около 14) ударила ребенка молотком, а затем зарезала его. Позднее на кухне нашли записку: "В моей смерти прошу никого не винить. Я неизлечимо больна, и мой ребенок тоже". Диагнозы матери По данным Telegram-канала Mash, у подозреваемой была ипохондрия. Она два-три раза в неделю обращалась за медицинской помощью, вызывала бригады скорой помощи на дом. Женщина катастрофически боялась заболеть, врачам она говорила, что у нее болят голова и спина. Вероятно, у матери погибшего мальчика есть шизотипическое расстройство, поскольку у нее прослеживались навязчивые мысли, тревога, необоснованный страх. Специалисты намерены обследовать женщину и поставить диагноз. От результатов экспертизы будет зависеть ее наказание. Mk.ru выяснил, что Ксения обращалась к психотерапевту в частном порядке, она не состояла на учете. Ее обращения были связаны с депрессией. Муж Ксении подтвердил журналистам, что у супруги были диагностированы некие заболевания, но не дал никаких подробностей. Скандал с соседями Родственники семьи рассказали mk.ru, что супруги никогда не ссорились, жили спокойно. Однако у них был сильный конфликт с соседями. По данным издания, над квартирой семьи снимала жилье певица, поэтому в подъезде было шумно. Супруги сначала пытались договориться мирно, однако певица никак не отреагировала на их просьбы быть тише. После этого неизвестный (как подозревают соседи - Ксения или ее муж) облил краской стену в коридоре возле квартиры певицы. Кроме этого, музыкант начала получать записки с угрозами. Со всеми доказательствами она обратилась к участковому, но тот не стал возбуждать дело. В конце концов певица съехала. Соседи также рассказали, что муж был на удивление спокоен в первые часы после убийства сына. Он якобы даже удивился, что мальчик не дал отпор матери. Возможно, мужчина находился в состоянии шока. Портал Msk1.ru выяснил, что подозреваемая родилась в Ташкенте. После школы она поступила на экономико-математический факультет в РЭУ имени Плеханова. Ее супруг учился в том же университете, но на курс младше. Ксения достаточно рано начала заниматься своей карьерой. Сначала она стажировалась в бухгалтерии одной из компаний, а затем стала финансовым специалистом. Женщина долгое время работала в компании, которая предоставляла услуги для бизнеса. Там она даже занимала должность ведущего специалиста отдела контроля проектов. В соцсетях у Ксении в строке про вероисповедание указано: "Верю в закон сохранения энергии".