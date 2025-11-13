Вынесен приговор виновникам взрыва в Сергиевом Посаде

Сегодня суд вынес приговор троим виновники трагедии, унесшей жизни девяти человек и нанесшей подмосковному Сергиеву Посаду колоссальный ущерб. Речь идет о взрыве на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода 9 августа 2023 года. Производителем пиротехники, ответственным за её безопасное хранение, выступила компания «Пиро-Росс».

Как стало известно «МК», в тот день на предприятии сдетонировал бездымный порох, который хранился в металлическом ангаре площадью 1600 кв. м. Взрывная волна ударила по жилым домам, административным зданиям, достигла Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Всего пострадали 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых здания, 11 административных и социальных объектов, 278 транспортных средств. От мощного взрыва погибли девять человек,- сотрудники предприятия и клиенты, приехавшие за заказом, более сотни были ранены.

Как выяснило следствие, порядка 4 т пороха организация хранила в помещении, не предназначенном для этих целей. Этот факт привел к возбуждению уголовного дела против руководства компании о нарушении требований промышленной безопасности. Экспертиза так и не смогла установить конкретную причину взрыва. Достоверно известно только то, что произошла детонация пороха мощностью в 400 кг в тротиловом эквиваленте. Эпицентров взрыва было сразу два, и оба возникли одновременно. Каким-то чудом не взорвались еще 400 кг пороха, которые хранились на том же складе за кирпичной стенкой. В противном случае масштаб трагедии было бы трудно себе представить.

В мае 2025 года обвинение в халатности было предъявлено бывшему техническому директору ОАО «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву, генеральному директору ООО «Залп» Александру Варенову и его заместитель по производству Олегу Юрову. Именно эти люди должны были следить за соблюдением правил безопасности на объекте, но, по версии следствия,

продолжительное время игнорировали её системные нарушения.

ОАО «Пиро-Росс» на момент происшествия был объявлен банкротом, и ООО «Залп» являлся его главным кредитором и правопреемником. К разорению в марте 2023 года «Пиро-Росс» привели многомиллионные иски. Компания не исполнила свои обязательства по госконтракту — задержало поставки, и с неё были взысканы 23,2 млн рублей неустойки. По той же причине иск на приблизительно 18,5 млн выиграли у «Пиро-Росс» ООО «Пиротехнические технологии».

22 человека и 6 юридических лица, пострадавших при взрыве, подали иски после о возмещении материального и морального ущерба на общую сумму около 1,9 млрд рублей. Загорский оптико-механический завод потребовал самую крупную сумму —1,6 млрд рублей. Сергиево-Посадский городской округ Московской области запросил 329,8 млн рублей, а Свято-Троицкая Сергиева лавра — около 1,5 млн рублей.

В итоге суд приговорил Чанкаева к 5 годам лишения свободы Варенова и Юрова к к 4,5 годам колонии.