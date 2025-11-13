Десять человек спасли из дома в Ховрино при пожаре из-за сгоревшего телевизора

В квартире на севере столицы произошел пожар, спасены 10 человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

«В квартире на восьмом этаже жилого дома на ул. Дыбенко, д. 14, корп. 3 произошло возгорание телевизора с переходом огня на комнату. Прибывшие огнеборцы спасли 10 человек и потушили пожар. Его площадь составила 10 кв. м», – сказал собеседник агентства.

За медицинской помощью никто не обращался, добавил источник.