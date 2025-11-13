Туристка оказалась погребена под снежной лавиной в российском регионе

Туристка оказалась погребена под снежной лавиной на горнолыжном курорте в российском регионе. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Хакасии, у села Приисковое. После того, как девушку накрыло снегом, раскапывать ее бросились друзья. На видео заметно, что в начале из снега торчала только нога туристки.

После того, как ее достали из снега, она сказала, что с ней все хорошо.

«Страшно», — сказала пострадавшая.

Ранее лыжник чудом смог выбраться из-под лавины под Норильском и попал на видео. Мужчине помогло то, что он успел вовремя среагировать и увернуться от летящего потока.