В Москве задержали вовлекавшего подростков в зацепинг

Правоохранители в столице задержали подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщил Следственный комитет России.

Этот подозреваемый 12 августа убедил 15-летнего подростка вместе с собой провести поездку на внешних элементах электропоезда на станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ему 19 лет, добавили в СК.

Дело завели по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни».

Отмечается, что у юноши есть также несколько других эпизодов с противоправной деятельностью.

Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в столице задержали машиниста электропоезда, его заподозрили в том, что он через мессенджер призывал подростков заниматься зацепингом.

До этого организатор зацепинга Роман Громов был оштрафован на 100 тыс. рублей за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.