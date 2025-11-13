Отец и сын по очереди избили друг друга табуреткой в Кузбассе
В Мариинске семейная ссора закончилась дракой с табуреткой: один родственник оказался в больнице, а другой стал фигурантом уголовного дела.
На 34-летнего жителя Мариинска завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он и его 58-летний отец подрались во время распития спиртного.
По версии следствия, родитель первым бросил металлический табурет в мужчину, попав тому по бедру. Но сын не стерпел и нанес как минимум три удара этим же предметом отцу по голове.
После конфликта оба легли спать, а утром старшему стало хуже. Его госпитализировали с травмами головы.
Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в МВД Кузбасса.