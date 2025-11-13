Мужчина с оружием напугал жителей российского города

Лера Букина

Жители улицы Ленина в Бердске встревожены: на пятом этаже дома заметили мужчину с оружием. Он стоял на балконе и целился во двор, сообщает «Абзац».

Мужчина с оружием напугал жителей российского города
© РИА Новости

Женщина, ставшая свидетелем, сняла происходящее на телефон. Звуков выстрелов не было, но ситуация была пугающей. Когда дети из соседнего лицея вышли на улицу, мужчина спрятал оружие и вернулся в квартиру, закрыв балкон. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали проверку из-за нападения ученика на учительницу в школе на юге Москвы. Проверку организовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Школьника 2009 года рождения вместе с законными представителями пригласили в отдел полиции.

Данные об инциденте поступили в полицию Чертаново Центрального. Правоохранители предварительно установили, что между учительницей и учеником возник конфликт, который привел к тому, что ученик избил женщину.