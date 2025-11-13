Мужчина с оружием напугал жителей российского города

Жители улицы Ленина в Бердске встревожены: на пятом этаже дома заметили мужчину с оружием. Он стоял на балконе и целился во двор, сообщает «Абзац».

Женщина, ставшая свидетелем, сняла происходящее на телефон. Звуков выстрелов не было, но ситуация была пугающей. Когда дети из соседнего лицея вышли на улицу, мужчина спрятал оружие и вернулся в квартиру, закрыв балкон. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали проверку из-за нападения ученика на учительницу в школе на юге Москвы. Проверку организовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Школьника 2009 года рождения вместе с законными представителями пригласили в отдел полиции.

Данные об инциденте поступили в полицию Чертаново Центрального. Правоохранители предварительно установили, что между учительницей и учеником возник конфликт, который привел к тому, что ученик избил женщину.