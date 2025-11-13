16-летнюю россиянку осудили за убийство новорожденной дочери

Суд города Березники признал местную жительницу виновной в убийстве ребенка по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщает пресс-служба краевого СК РФ.

За это преступление девушка 2009 года рождения была приговорена к одному году ограничения свободы.

Летом этого года осужденная, находясь дома, ночью родила девочку. После этого она задушила ее и выбросила мертвого ребенка с пятого этажа. Погибшего новорожденного нашли прохожие и сообщили об этом в полицию.

Вскоре личность убийцы была установлена, и ее вина доказана.