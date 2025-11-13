Суд смягчил наказание россиянке за поджог полицейской машины

В Пскове после рассмотрения апелляционной жалобы 19-летней россиянки на приговор, суд согласился смягчить ей наказание по уголовному делу о поджоге полицейского автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Омской области.

Суд отменил приговор в виде 1 года и 1 месяца колонии поселения и с учетом фактического отбывания девушки под стражей и запрета определенных действий, освободил ее от наказания.

18 декабря 2024 года жительница Пскова познакомилась в мессенджере с неизвестным, который убедил ее пойти на поджог служебного автомобиля МВД. Следуя его указаниям, девушка приобрела канистру с бензином, облила жидкостью автомобиль возле отдела полиции и подожгла с помощью зажигалки.

Ранее в Кузбассе задержали мужчину за поджог полицейской машины.