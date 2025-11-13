Россиянка покончила с собой после обмана мошенников

В Свердловской области произошла трагическая история, закончившаяся самоубийством 37-летней медицинской работницы.

Тело женщины было обнаружено в водоеме недалеко от загородной базы отдыха «Бодрость» под Асбестом, сообщило издание E1.RU. По предварительной информации, лаборантка свела счеты с жизнью после того, как осознала, что стала жертвой масштабного мошенничества.

«Ей позвонили якобы с „Госуслуг“ и сказали, что был сделан скриншот, что доступ к ее личным данным был открыт, туда кто-то зашел. Вам нужно быстро-быстро все свое имущество продать и положить деньги на безопасный счет. И она стала все продавать, переводить на другие счета. Еще неизвестно, сколько взяла она кредитов. Она продала все, что можно было», — рассказала E1.RU мама погибшей.

Трагедия усугубляется тем, что Марина никому из близких не рассказывала о своих проблемах. Коллеги характеризуют ее как жизнерадостного и позитивного человека, что делает случившееся еще более неожиданным. У женщины остался 14-летний сын, который после смерти матери перешел на воспитание к отцу, с которым женщина была в разводе.

Следственный комитет воздержался от комментариев.