В Краснодарском крае главу и заместителя учебного учреждения обвинили в коррупции

В Ейске Краснодарского края директору колледжа и его заместителю предъявили обвинения во взяточничестве. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о двух эпизодах взяточничества: в значительном и крупном размере.

По версии следствия, в январе этого года фигурантки дела в преступный сговор с целью систематического получения взяток от сотрудников за дальнейшее покровительство по службе.

«С этой целью соучастники, используя свои служебные полномочия, дали указание главному и ведущему бухгалтерам, неосведомленным об их преступных намерениях, начислять дополнительные премии сотрудникам и собирать с них указанные денежные средства, после чего передавать фигурантам», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что работники ведомства с условиями согласились, поскольку боялись увольнения. Таким образом, с февраля по октябрь этого года директор и заместитель колледжа незаконно получили 855 тысяч рублей.

Директора колледжа уже заключили под стражу. Известно, что в ходе обыска по месту жительства одной из женщин изъяли более 200 тыс. рублей, также наложен арест на ее движимое имущество.