Крупный пожар в многоквартирном доме в Оренбурге попал на видео

Крупный пожар вспыхнул накануне поздно вечером в Оренбурге. Загорелось чердачное помещение в многоквартирном доме.

За считанные секунды пламя перекинулось на кровлю. Огонь охватил почти полторы тысячи квадратных метров. Один человек получил травмы и был госпитализирован. Пятерых с верхних этажей спасли сотрудники МЧС. Всего эвакуировано 220 жильцов, в том числе 48 детей.

Местные власти организовали пункт временного размещения, предоставили автобусы. Возгорание успешно ликвидировали, идёт проливка конструкций. По факту пожара прокуратура региона организовала проверку.