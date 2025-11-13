Возбуждено уголовное дело об избиении баскетболиста в ночном клубе в Раменском

В Раменском возбуждено уголовное дело по информации об избиении спортсмена в одном из клубов города. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью.

«В ходе мониторинга соцмедиа выявлена информация, в которой сообщается о жестоком избиении в одном из ночных клубов города Раменское Московской области двоих посетителей, среди которых молодой человек 18 лет, являющийся профессиональным баскетболистом. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»)», – сказали в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники СК ведут допросы и другие следственные действия. Устанавливаются все участники и причины конфликта.

Тем временем полиция уже установила нападавшего, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе подмосковного главка МВД России.