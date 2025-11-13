Бастрыкину доложат об издевательствах над девочкой-подростком под Иркутском

Инцидент с избиением школьницы в иркутском селе взял под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

© Предоставлено пресс-службой СК России

Он поручил руководителю СК по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого по статье об истязании, сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал СК России.

Ранее стало известно, что в селе Большой Луг Шелеховского района группа несовершеннолетних избила 13-летнюю школьницу. Её прижгли руки утюгом и били по лицу шнуром. Видео с издевательствами над девочкой распространилось в соцсетях.

Причиной инцидента мог стать конфликт внутри компании.

RT выяснил, что группа подростков и раньше пыталась запугивать сверстников, а некоторые местные жители даже обращались в полицию.