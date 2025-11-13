Появились подробности о решивших прижечь утюгом ноги сверстнице подростках

В Приангарье школьники прижгли девочке ноги утюгом после ссоры на каникулах. Подробности об издевательствах над ребенком появились в материале RT.

Со слов одной из жительниц села Большой Луг, девочка, которую обжигали утюгом, раньше дружила со своей главной обидчицей, но на каникулах они из-за чего-то поссорились, и, когда вышли на учебу, началась травля.

По данным издания, зачинщицей травли и издевательств оказалась 13-летняя школьница. Как отмечают родители, их дети неоднократно жаловались, что им страшно ходить на уроки, потому что у шестиклассницы «крыша поехала».

«Раньше она нормальной была, а тут стала всех без разбору гнобить. Доставалось и тем, кто вообще с ней никогда не общался», — рассказала мать одного из учеников.

Ранее сообщалось, что школьники избили девочку шнуром по лицу и прижгли ей ноги утюгом для того, чтобы она не жаловалась родителям. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, возбуждено уголовное дело об истязании.