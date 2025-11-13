В Таиланде арестовали россиянина

Гражданина России, который ранее был объявлен в розыск в США по обвинению в хакерской деятельности, арестовали на таиландском Пхукете. Об этом сообщает Phuket News.

Американские власти обратились к властям Таиланда с запросом об экстрадиции россиянина.

"Об аресте россиянина было объявлено на прошедшей 12 ноября пресс-конференции киберполиции Таиланда (TCSD). В ходе доклада глава ведомства генерал-лейтенант Сурапхон Прембут рассказал о пяти операциях ведомства", – говорится в материале.

По данным TCSD, 35-летний россиянин является "хакером мирового класса", причастным к атакам на цифровую инфраструктуру госведомств в Европе и США. Его делом занимается ФБР.

Как отмечает портал, операция призвана укрепить сотрудничество Таиланда и США в борьбе с преступностью. Формальная процедура экстрадиции должна быть запущена в ближайшее время.

В свою очередь, портал Thaiger уточняет, что фигурант дела прибыл на Пхукет 30 октября и остановился в гостинице в районе Тхаланг.

"У арестованного изъяли на экспертизу компьютер-ноутбук, несколько смартфонов и криптокошелек", – пишут журналисты.

Ранее база данных компании Gravy Analytics из США, которую обвиняли в незаконном сборе данных с телефонов, была взломана и похищена якобы российскими хакерами. По данным СМИ, некий хакер на форуме сообщил на русском языке о взломе Gravy и опубликовал 17 терабайт информации. Он также потребовал выкуп за то, чтобы оставшиеся данные не были опубликованы.