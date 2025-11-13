Российские школьники прижгли сверстнице ноги утюгом

Школьники в селе Большой Луг Иркутской области избили сверстницу шнуром по лицу и прижгли ей ноги утюгом.

© Владимир Смирнов/ТАСС

Об этом сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на источник, по словам которого банда подростков не первый раз запугивает сверстников.

Отмечается, что потерпевшие уже написали заявления в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

«В региональном СК сообщили RT, что причастные установлены, с ними работают», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об инциденте в ЯНАО, где пьяный мужчина избил подростка и потребовал от него 100 тыс. рублей.