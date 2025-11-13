В Иркутской области школьники избили сверстницу шнуром и прижгли ей ноги утюгом

Жители села Большой Луг в Иркутской области забили тревогу — на местных нападают агрессивные подростки. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в газете «Комсомольская правда».

По данным издания, несовершеннолетние активно нападают на сверстников, после чего запугивают их — так они избегают наказания за свои действия.

Так, одной местной девочке прижгли ноги утюгом с обеих сторон. Спустя день агрессивные школьники избили ее шнуром по лицу, чтобы та ничего не говорила своим родителям.

Сотрудники правоохранительных органов уже занимаются этим делом. Кроме того, происшествие взяла под контроль областная прокуратура.

— Инспекторы по делам несовершеннолетних установили основную зачинщицу регулярных драк и участников случившегося. С ними работают правоохранители, — цитируют источник в материале.

23 октября сотрудники правоохранительных органов также задержали восемь подростков, которые подозреваются в избиении и ограблении молодых людей в столице.

Ранее трое других несовершеннолетних напали на сверстника около станции московского метро «Цветной бульвар». Подростки избили потерпевшего с целью продемонстрировать пренебрежительное отношение к обществу.