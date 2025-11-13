На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки беспилотников на регион

В результате атаки украинских беспилотников на территорию Северского района Краснодарского края оказались повреждены дома местных жителей и инфраструктура. Как сообщили в оперативном штабе Кубани, обломки БПЛА обнаружили в двух населенных пунктах.

По свидетельствам жителей Северского района, атака продолжалась всю ночь на 13 ноября. К счастью, никто не пострадал. Повреждения получили четыре частных дома в поселке Афипском, у них выбило стекла. Также повреждены газовая труба и грузовик.

"В станице Смоленской повредило окна в одном частном доме, в нескольких местах порваны провода линии электропередачи", - уточнили в оперштабе Краснодарского края.

Власти муниципального округа пообещали оказать жителям всю необходимую помощь в восстановлении имущества.

Ранее сообщалось, что ночью 13 ноября пострадали также частные дома в прибрежной линии Туапсе из-за атаки безэкипажных катеров.