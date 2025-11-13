Следователи изъяли машину бесследно пропавшей в российской тайге семьи

Следователи изъяли автомобиль Skoda Kodiaq, на котором пропавшая семья Усольцевых приехала в турпоход под Красноярском. Машину признали вещественным доказательством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой главк Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, авто зарегистрировано на организацию, где работал глава семьи. Внутри были найдены пакеты, женская сумочка, детское кресло и тайник с 300 тысячами рублей. Туристического снаряжения в салоне не было.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в конце сентября и пропали. Семью искали более 1500 человек, тем не менее поиски до сих пор не дали никаких результатов.

Эксперты называют несколько возможных версий пропажи Усольцевых. Одна из последних – удар молнии.