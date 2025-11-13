Студент перевел почти 1 млн рублей в попытке обезвредить мошенников

Студент из Новокуйбышевска Самарской области стал жертвой мошенников и лишился почти одного млн рублей, чтобы помочь правоохранителям задержать преступников.

В полицию города обратился 22-летний местный житель и рассказал, что неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, уведомил его о преступлении, информирует volga.news со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Со слов звонившего, некий злоумышленник якобы получил кредит по доверенности на имя студента и направил деньги для спонсирования противоправных действий в Украине. Для подтверждения своих слов, «правоохранитель» выслал потерпевшему фотографию своего «служебного удостоверения».

Чтобы не стать сообщником и поймать злоумышленника, учащийся перевёл 990 тыс. рублей на указанный мошенником расчётный счёт.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее в Нижнем Новгороде 39-летняя жительница Канавинского района стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на инвестициях в криптовалюту.