«Дети кричали от ужаса»: пьяный россиянин избивал жену и сжег ее дом после угроз

В Пермском крае мужчина облил бензином и сжег дом жены с детьми. О конфликте семьи из Суксунского района сообщает kp.ru.

Светлана Минеева, мать четверых детей, купила дом в селе Тис, использовав маткапитал. Два года назад женщина вышла замуж за Руслана Р., но мужчина часто поднимал на нее руку. По словам дочери Светланы, пострадавшая писала заявление, но виновника не привлекли даже к административной ответственности.

В конце концов женщина решила развестись, узнав об этом, Руслан стал угрожать ей физической расправой. Он уже давно грозился устроить поджог, но его слова всерьез не воспринимали. 8 ноября мужчина явился в дом тещи, где ночевали дети, и потребовал их разбудить, сказав, что они «выспятся на том свете».

«Он был пьян и когда ему отказали - выбил у бабушки несколько окон. Дети кричали от ужаса», — рассказывает дочь Светланы Марина.

Затем Руслан вынес ценные вещи из дома жены, облил веранду бензином и поджег сено. Теперь сгоревший дом не подлежит восстановлению, а мать с детьми осталась без крыши над головой.

«Когда дом горел, он смотрел и хохотал, а потом добавил, что у него еще два дома на примете — это дом соседки, где в этот момент находилась мама, и дом бабушки, где спали дети», — говорит Марина.

Девушка попросила земляков о посильной помощи в поиске нового жилья для ее близких. Поджигатель уже задержан. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества из хулиганских побуждений.