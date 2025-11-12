В Оренбурге загорелась кровля многоквартирного дома

В Оренбурге загорелась кровля пятиэтажки. Площадь пожара составила 1000 «квадратов», пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в среду, 12 ноября, в Больничном проезде в центре города. Причина возгорания пока не называется, местные жители не исключают версию поджога.

На месте работают специалисты экстренных служб. В тушении задействованы 56 человек и 22 единицы спецтехники. Спасатели эвакурировали 220 человек, в том числе 48 детей.

«Травмирован один человек. Спасены пять человек», — уточнили в региональном главке МЧС.

Пожар начался с одной из квартир на 5 этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю, пояснили в ведомстве.

На место ЧП прибыл врио главы Оренбурга Альберт Юмадилов. Сотрудники администрации занимаются вопросом временного размещения жителей пострадавшего дома в ПВР.