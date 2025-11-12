На Украине арестовали еще одну подозреваемую в деле о коррупции в энергетике

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение заключить под стражу еще одну подозреваемую по делу о коррупции в сфере энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Отмечается, что фигурантку зовут Анна Устименко. Ее подозревают в причастности к хищению средств государственного предприятия «Энергоатом». При этом, ранее на Украине арестовали еще двух представителей этой компании.

«Судья ВАКС применил меру пресечения к одной из работниц бэк-офиса по легализации средств. Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 миллионов гривен залога», — сообщает источник.

Ранее на Украине арестовали директора «Энергоатома».