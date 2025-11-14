Экстрасенсы Шепсы подрались в отеле

Экстрасенс Александр Шепс на шоу «УТРО. ТНТ» рассказал, как подрался в отеле со своим братом и коллегой по шоу «Битва сильнейших» Олегом Шепсом. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Шепса, совместные испытания на шоу о сверхъестественном с братом ему даются особенно тяжело.

«У нас с Олегом даже доходило дело до драки. Как только нас привезли в отель, мы просто, слова ни говоря, кинулись друг на друга», — рассказал медиум.

Александр Шепс также заявил, что у него, в отличие от его брата, нет звездной болезни. Он вспомнил, как однажды Олег Шепс попытался отказать в фото влюбленным фанаткам.

«Подождите, у меня нет времени», — отвечает Олег. «Быстро пошел и сфотографировался с людьми!» — сказал я брату», — вспоминает он.

