В Москве женщина убила шестилетнего сына

На западе Москвы местная жительница зарезала собственного ребенка.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, преступление было совершено в квартире на улице Академика Анохина. 37-летняя женщина нанесла множественные ножевые раны шестилетнему сыну, мальчик скончался. Сама подозреваемая доставлена в больницу.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". На месте работает оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента.