Москвичка убила своего сына и попыталась покончить с собой

На западе Москвы женщина убила своего 6-летнего сына, после чего попыталась покончить с собой.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в правоохранительных органах.

— На улице Академика Анохина женщина убила своего шестилетнего ребенка, после этого попыталась покончить с собой, — говорится в сообщении.

На данный момент женщина находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спецслужбы, передает ТАСС.

3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска нашли тело ребенка с колото-резаными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Позже стало известно, что девочка пролежала в диване около 10 дней. Причем сама мать перед началом заседания заявила, что не убивала ребенка.

Ранее жительницу Московской области арестовали по делу об убийстве ребенка. По информации правоохранителей, инцидент произошел в городе Пушкино. Женщина убила мальчика путем повешения. Труп обнаружил отец мальчика. Во время допроса обвиняемая призналась в содеянном, однако не объяснила причины преступления.